يضم قادة إيطاليا واليونان وبلجيكا.. تفاصيل أجندة الوفد الأوروبى فى مصر غدًا

قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ستزور القاهرة غدًا، في إطار زيارة وفد أوروبي برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مصر لتوقيع اتفاقيات مهمة بين الجانبين.

وأوضحت "نوفا" في تقرير لها، أن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ستكون غدًا في القاهرة، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة "ماتي"، للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية.

ويأتي تواجد ميلوني في مصر في إطار السياق الأوسع لزيارة وفد أوروبي إلى مصر برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الإيطالي، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر ديكرو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يبحث سبل تعزيز الشراكة الأوروبية مع القاهرة.

أجندة زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر

ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول المهاجرين، وكذلك حول الطاقة والمناخ والاستثمارات علاوة على ذلك من الممكن الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7٫4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي.

وقالت ميلوني "سأزور مصر غدًا، فهناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب".

وأوضحت ميلوني، خلال اجتماع في قصر تشيجي بشأن خطة ماتي " سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".

وفي نفس يوم زيارة ميلوني إلى مصر، سيتم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة، والمقر الجديد لـ Cdp وSace Simest وIce في أبراج نايل سيتي، وذلك وفق لنوفا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إن وجود فون دير لاين وميلوني ودي كرو وميتسوتاكيس في القاهرة يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة للاتحاد، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الهجرة كذلك هناك العديد من مجالات التعاون الأخرى، سيتم بحثها مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ.

وأضاف مامر "ولذلك عملنا على تطوير وتعزيز شراكتنا العالمية مع مصر. وفي هذا السياق، سيسافر الرئيس وثلاثة رؤساء وزراء إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تعزيز شراكتنا".

ومن المنتظر أن يعلن الوفد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7،4 مليار يورو، بحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز"، تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية لدول شمال إفريقيا.

نوفا: استقرار مصر أولوية للاتحاد الأوروبي

وأوضحت نوفا أن مصر تمثل جسرًا بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تقع على البحر الأبيض المتوسط، وتتمتع مصر بأهمية استراتيجية لعوامل مختلفة، ولهذا استقرار مصر يمثل أولوية سواء بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحللة روبرتا لا فورتيزا لوكالة نوفا إن مصر دولة مركزية بالنسبة لأوروبا خاصة في ملف الطاقة وفيما يتعلق بإيطاليا فإن الاتفاق مع القاهرة سيكون حاسمًا في المنظور الاستراتيجي الذي حددته خطة "ماتي".

وأضافت "لا يمكن لروما أن تتجاهل مصر بسبب الموقع الجغرافي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا وبنيتها التحتية المرتبطة بشكل خاص بتسييل الغاز الموجود على أراضيهاط.

وأكدت روبرتا لا فورتيزا أن مصر تريد أن تصبح مركزًا مرجعيًا إقليميًا للغاز الطبيعي المسال وبناء شراكة أوثق للاتحاد الأوروبي وقبل كل شيء لإيطاليا.

وأشارت إلى أن وجود رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، غدًا في القاهرة يؤكدة الرغبة اليونانية في طرح القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة على طاولة المفاوضات، وبالتالي تطوير الحقول البحرية والبنية التحتية والغاز الطبيعي المسال والمناطق الاقتصادية الخالصة في جميع أنحاء منطقة شرق البحر المتوسط.