الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير عبرية: اغتيال مروان عيسى نائب رئيس الجناح العسكرى لحماس فى غزة

اغتيال مروان عيسى
اغتيال مروان عيسى

أكدت تقارير عبرية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحقق من احتمالية مقتل القيادي في كتائب القسام التابعة لحركة حماس مروان عيسى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت تقارير عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية أخيرة وسط قطاع غزة، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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تفاصيل محاولة اغتيال مروان عيسى

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن عيسى كان مختبئًا في مخيم النصيرات، يومي السبت والأحد، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مبنى يعتقد أنه كان موجودًا فيه.

وتقول التقارير إن خمسة فلسطينيين اشتهدوا في الغارة، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.

ووفقًا للتقارير العبرية، لا تزال حركة حماس تتحقق مما إذا كان عيسى قد استشهد في الغارة، فيما يعتبر عيسى الرجل الثالث في حماس في قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يكتشف أنفاقًا في مجمع مدينة حمد 

يأتي هذا فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات من اللواء السابع مدرع عثرت على أنفاق تابعة لحركة حماس في مجمع مدينة حمد السكني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتقول إن أحد ممرات النفق أدى إلى طريق تحت الأرض، حيث تم العثور على الطعام والأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ممر نفق آخر يحتوي على معدات لتصنيع الأسلحة وآلات إنتاج الخرسانة التي تستخدمها حماس لبناء الأنفاق.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأنفاق دمرت في غارة جوية، مشيرًا إلى أنه داهم عدة مواقع أخرى لحماس في منطقة حمد، وصادر بنادق قناصة وعبوات ناسفة ومعدات عسكرية ووثائق استخباراتية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه إلى جانب الوحدة 504 التابعة لمديرية المخابرات العسكرية والشاباك، ألقت القوات القبض على العشرات من النشطاء الذين حاولوا الفرار مع إجلاء المدنيين من منطقة حمد، وتم اعتقال مئات المشتبه بهم الآخرين للاستجواب.

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