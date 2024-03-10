الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: لن نسمح للاحتلال بتعويض خسائره الميدانية بـ الألاعيب السياسية

غزة
غزة

اعتبر مسئول أمني في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، أن قبول التواصل مع الاحتلال من مخاتير وعشائر، للعمل بقطاع غزة خيانة وطنية، لن يتم السماح بها.

وقال المسئول الأمني الذي رفض ذكر اسمه، إن سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وتابع: "لن نسمح للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل قطاع غزة"، مردفًا: "سنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

كما أشار إلى أن كل محاولات زعزعة أمن واستقرار قطاع غزة ستبوء بالفشل، مضيفًا: "المقاومة هي الضمانة الوحيدة لنا كشعب وبيئة حاضنة وأهل ولكل الذين يعيشون في هذا الوطن".

حماس المقاومة الفلسطينية غزة الاحتلال قصف غزة

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