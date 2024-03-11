الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير أمريكية: المسلمون فى شيكاغو يحتفلون برمضان وحرب غزة تثقل قلوبهم

المجاعة في قطاع غزة
المجاعة في قطاع غزة

قال تقرير أمريكي إن شهر رمضان المبارك حلّ على المسلمين في الوقت الذي يحمل فيه العديد من الأمريكيين المسلمين قلوبًا مثقلة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة.

وأوضحت قناة "ABC7 Chicago" الأمريكية، أن المسلمين الأمريكيين في ولاية شيكاغو بدأوا احتفالهم بشهر رمضان ليلة الأحد مع أول ليلة صلاة في المركز الإسلامي بوسط المدينة في شارع ستيت ستريت.

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مظاهر احتفالات المسلمين برمضان فى شيكاغو

وأشارت القناة إلى أنه خلال الثلاثين يومًا المقبلة، وطوال شهر رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى المغرب، كما يركزون على دعم المحتاجين، وهذا يعني الكثير بالنسبة لهم هذا العام، خاصة مع استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة.

https://abc7chicago.com/ramandan-muslim-american-chicago-islamic-center-first-night-ramadan/14512512/

ووصفت القناة الأمريكية شهر رمضان بأنه شهر نكران للذات وتقوية الإيمان لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وقال سلمان عزام، المدير التنفيذي للمركز الإسلامي في شيكاغو، للقناة الأمريكية: "منح الله هذا الشهر المبارك لنا للعودة والتقرب إليه".

وأشارت القناة إلى أن المسلمين سيتحدون أنفسهم الآن خلال الثلاثين يومًا طوال شهر رمضان ليكونوا أشخاصًا أفضل جسديًا وعقليًا وروحيًا.

فيما قال يوسف سعيد، المقيم في شيكاغو: "إن رمضان يساعدنا على إعادة ضبط أنفسنا مثلما يتم إعادة تهيئة ذاكرة الحاسب وإزالة كل الأخطاء الموجودة فيه، وهذا ما يميز رمضان الذي يمنحنا فرصة للقيام بالشيء ذاته".

وأوضحت "ABC7 Chicago" أن الكثيرين سيقضون أوقات فراغهم طوال رمضان فى قراءة القرآن وتقوية إيمانهم ودعم الآخرين.

وقال سلمان عزام: "الكثير من المسلمين يتصدقون كثيرا في رمضان لأن ثواب الصدقات مضاعف في هذا الشهر".

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حرب غزة تهيمن على رمضان لدى الأمريكيين

وأشارت "ABC7 Chicago" إلى أن شهر رمضان المبارك هذا العام جاء في الوقت الذي يحمل فيه العديد من الأمريكيين المسلمين قلوبًا مثقلة بالحزن جراء حرب غزة، فقد قال أحد سكان شيكاغو، ويدعى كاران، إن ما يحدث في رفح الآن وغزة يجعلنا ممتنين لكل وجبة نأكلها، فقد أنعم الله علينا بالطعام وعلينا تذكر الفلسطينيين في غزة.

وأكد "كاران" أن هذا أول رمضان يصومه في حياته، وأنه متحمس للتأمل خلال هذا الشهر والتعلم والتواصل مع القرآن وفهم الدين بشكل أعمق.

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