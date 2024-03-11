"شئون الحرمين" تكثف جهودها لتعقيم المسجد النبوى خلال شهر رمضان

كثفت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها لتعقيم المسجد النبوي خلال شهر رمضان، حيث قدمت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

وأشارت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - حسبما أوردت قناة (الإخبارية السعودية) - أن الخدمات تضمنت الإشراف على الساحات وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وتنظيم الخروج والدخول عند أبواب المسجد الحرام وعمليات غسل كامل للمسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميا بأجود أنواع المعطرات.

وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة شئون المسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتذليل كل العقبات تسهيلًا على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.