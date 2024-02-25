المسجد النبوى يستقبل أكثر من 6 ملايين مصل خلال الأسبوع الماضى

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 6 ملايين و247 زائرًا، للصلاة في المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، تهيئة كل الخدمات للمصلين والزائرين من خلال جميع إداراتها لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 647 ألفا و790 زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 298 ألفا و397 مصليًا بالروضة الشريفة.

كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة و الخدمات المخصصة

وأشارت الهيئة إلى أن 16 ألفا و506 أشخاص من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 147 ألفا و735 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12 ألفا و205 أشخاص من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 5 آلاف و456 مستفيدًا، كما قُدم 146 ألفا و429 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11 ألفا و490 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية المقدمة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ103 آلاف و42 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 30 ألفا و140 زائرًا، كما قدمت أكثر من 160 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 142 ألفا و7 وجبات إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.