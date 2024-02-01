الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الهلالى": ثُلث الفقهاء أجازوا دخول المرأة الحرم المكى فى فترة "الحيض"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، إن هناك اضطهادًا ضد المرأة ببعض الفتاوى؛ فثلث الفقهاء أجازوا للمرأة أن تدخل الحرم المكي وهي في فترة الحيض، وهذا رأي كبار الفقهاء، موضحًا أن من حق المرأة أيضًا مسك المصحف الشريف في هذه الفترة، وهناك أدلة في هذا الأمر، والمرأة في النهاية هي من تحدد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها قاعة "فكر وإبداع"، في بلازا 1 بـمعرض القاهرة

 الدولي للكتاب، ضمن محور "كاتب وكتاب"، لمناقشة كتاب "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما"، للدكتور سعد الدين الهلالي، بحضور الدكتور عبدالحي عزب، والدكتور محمد عبدالستار رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة الإعلامي أحمد سالم.

وأوضح أن التيمم في صلاة الجنازة جائز، إذا كنت تخاف أن تفوتك الصلاة بالوضوء وهناك أدلة على ذلك، فالرأي الفقهي يقابله رأي آخر، وهذه هي المرونة في الإسلام، مشيرًا إلى أن هناك من نواقض الوضوء الكلمة القبيحة، وقد ورد ذلك عن السيدة عائشة، وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود.

وكشف عن أنه إذا كان المرض يحول دون استخدام المياه لشخص جسده محروق، فله أن يتيمم بدلًا من الوضوء، مختتمًا أن كل الاختلافات فقهية وهذه من رحمة ربنا لأننا نعيش في سعة الفقه.

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بينها مؤتمر استعادة طه حسين.. التفاصيل الكاملة لأجندة معرض الكتاب اليوم

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
الدكتور سعد الدين هلالي معرض القاهره الدولي للكتاب الإعلامي أحمد سالم الدورة الخامسة والخمسون افتتاح معرض الكتاب 2024

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