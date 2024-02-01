في ندوة بمعرض الكتاب.. خبراء يوضحون كيفية حماية المرأة من التهديد الإلكتروني

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني" بحضور المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وولاء سليم مدير مكتب شكاوى المرأة، مسؤول ملف الجرائم الإلكترونية، وأدارتها منى سالم مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي للمجلس القومي للمرأة، وذلك في قاعة ديوان الشعر محور المؤسسات الثقافية، في بلازا "1"

وقالت منى سالم مدير الادارة العامة للتعاون الدولي للمجلس القومي للمرأة، إن هناك تزايد لاستخدام الإنترنت يصاحبه قلق، يمثل مخاطر وتحديات كبيرة جدًا، مُشيرة إلى أنَّه على المرأة المصرية أن يكون لديها الوعي الكامل بمخاطرها، وما يترتب عليها.

مفهوم الجريمة الإلكترونية

وعن مفهوم الجريمة الإلكترونية، قال رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة المستشار أحمد النجار، إنَّ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي لا يعرف ضحاياها كيف يحصلون على حقوقهم فيها، وعلى هذا صدر قانون 2018 المتعلق بتقنية المعلومات، والتي تنص على أنَّ فعل مترتب عليه ابتزاز يرتكب عبر التواصل بالأجهزة الإلكترونية يعاقب عليها القانون.

جريمة التهديد

أما عن جريمة التهديد، أوضح رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أنَّه هو كل فعل يوجه لأشخاص بالتهديد، حيثُ يصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

من جهتها قالت ولاء سليم مدير مكتب شكاوي المرأة، إن دور دعم شكاوى المرأة يعمل على 12 اختصاص، ليس كلها متعلقة بالجريمة الإلكترونية، مُشيرة إلى أنَّ هناك اختصاصات متعلقة بالأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة.

وأما عن تقنية المعلومات، فأوضحت أنَّه يوجد مكتب يختص بشكاوي المرأة، والتي منها انتهاك الخصوصية، والتزيف والفبركة، فضلًا عن اختراق مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك جرائم الإعتداء على حرية الحياة الخاصة، مثل إعادة نشر الصور دون استئذان.

معرض الكتاب

معرض الكتاب