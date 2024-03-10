الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأمريكى يخطط للاستعانة بطائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعى

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الحصول على طائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنخفضة التكلفة لدعم القوات الجوية، فيما ستقدم 5 شركات أمريكية إلى البنتاجون نماذج جديدة من هذا الطراز للانضمام إلى القوات الجوية. 

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن أن البنتاجون يتطلع إلى تطوير طائرات جديدة موجهة بالذكاء الاصطناعي، وطرح بالفعل عقدين أمام الشركات الخاصة لتقديم العروض الخاصة بها.

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تفاصيل مشروع الطائرات القتالية التعاونية (CCA) 

ووفق "فوكس نيوز"، يعد مشروع الطائرات القتالية التعاونية (CCA) جزءًا من برنامج بقيمة 6 مليارات دولار، وسيضيف ما لا يقل عن 1000 طائرة بدون طيار جديدة إلى القوات الجوية الأمريكية. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الطائرات بدون طيار ستنتشر جنبًا إلى جنب مع الطائرات التي يقودها طيارون بشريون وستوفر لهم الغطاء، وتعمل كمرافقين بقدرات أسلحة كاملة ويمكن أن تعمل أيضًا كمراكز استطلاع أو مراكز اتصالات.

 

الشركات المشاركة في المشروع 

وقبلت شركات بوينج، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال أتوميكس، وأندوريل إنداستريز، العقود التي طرحتها وزارة الدفاع.

وسبق وزودت شركة جنرال أتومكس General Atomics طائرات Reaper و Predator بدون طيار التي نشرتها الولايات المتحدة في العديد من الحملات في الشرق الأوسط، وتعتبر طائرة "Anduril" طائرة جديدة في هذا المجال، وقد أطلقها المخترع Palmer Luckey في عام 2017، وهو رجل أعمال أسس شركة "Oculus VR".

وقالت "فوكس نيوز"، إن شركة Boeing  هي الوحيدة التي عرضت طائرتها " Ghost Bat" على البنتاجون ويتراوح طولها بين 20 و30 قدمًا، وهو قادرة على الطيران بسرعة تقل عن سرعة الصوت والطيران لمسافة تزيد علي 2000 ميل بحري.

 

مميزات طائرة "Ghost Bat" 

وتم تصميم  طائرة "Ghost Bat"  للعمل مع الطائرات العسكرية الحالية و"استكمال وتوسيع المهام المحمولة جوا"، كما تشمل الميزات الأخرى للطائرة "الإنذار المبكر التكتيكي" وغيرها من قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لكن أبرز ما يميزها، "التصميم منخفض التكلفة".

كذلك توجد طائرة بدون طيار من طراز Boeing MQ-28 Ghost Bat وهي تشبه المقاتلة معروضة في المعرض الأسترالي الدولي للطيران في أفالون، أستراليا، 28 فبراير 2023. 

ووفق الشبكة يعد عامل خفض التكاليف أحد عناصر الذكاء الاصطناعي التي تجذب البنتاجون لمتابعة هذا المشروع.

وقالت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس في أغسطس 2023، إن نشر المركبات ذاتية القيادة التي تدعم الذكاء الاصطناعي ستوفر وحدات مستهلكة "صغيرة وذكية ورخيصة وكثيرة" للجيش الأمريكي، مما يساعد في إصلاح "التحول البطيء للغاية للابتكار العسكري الأمريكي".

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وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الذكاء الاصطناعي القوات الجوية طائرات بدون طيار Ghost Bat

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