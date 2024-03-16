السبت 16 مارس 2024
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عالم

الرئيس القبرصى يزور القاهرة غدًا للمشاركة فى القمة المصرية الأوروبية

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس القبرصي

من المقرر أن يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مصر، غدا، للمشاركة في قمة دولية تضم رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضحت صحيفة "قبرص ميل" القبرصية في تقرير لها اليوم، أن القمة التي تعقد في القاهرة، غدا، ستضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي المضيف للقمة.

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ويضم الوفد القبرصي وفق الصحيفة رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كونستانتينوس ليتمبيوتيس ورئيس المكتب الدبلوماسي للرئيس، دوروس فينيزيس.

ومن المقرر أن يتم تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة للاتحاد الأوروبي مع مصر في القمة، مع إعلان مشترك يوقعه فون دير لاين والسيسي.

وتتعلق الشراكة بست ركائز تتعلق بالعلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن والديموجرافيا، ورأس المال البشري.

وبالإضافة إلى القمة، سيعقد الرئيس القبرصي خريستودوليديس اجتماعًا ثنائيًا مع السيسي قبل اجتماع مشترك مع رؤساء الحكومات السبعة ومحادثات أخرى بين وفود الدول المشاركة.

وفي المساء، سيقيم الرئيس السيسي مأدبة عشاء على شرف الزعماء الأوروبيين الستة وفق الصحيفة.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان لها إن دعوة قبرص لحضور القمة تسلط الضوء على الدور الجيوستراتيجي لقبرص في المنطقة، باعتبارها أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا كدولة عضو تحافظ على علاقات ممتازة مع جميع الدول المجاورة. 

ومن المنتظر أن يعلن الوفد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، حسبما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأسبوع الماضي تهدف إلى دعم اقتصاد مصر وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية لدول شمال إفريقيا.

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