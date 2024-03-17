شراكة استراتيجية شاملة.. ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يعزز التعاون المشترك

تعقد مصر والاتحاد الأوروبي اليوم في القاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور قادة الدول الأوروبي قمة تاريخية لترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين والتحول نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ظل التأكيد الأوروبي على أهمية ومكانة مصر الإقليمية والدولية.

ويتكون الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ودير لاين، وذلك وفق وكالة نوفا الإيطالية.

وستبحث قمة اليوم ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين عبر دعم اقتصاد مصر وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية على مصر وزيادة ضغط الهجرة على أوروبا بجانب بحث كيفية تعزيز الشراكة مع مصر واستئصال أسباب الهجرة غير الشرعية.

اتفاقية الشراكة الشاملة تفتح مستوى جديدًا أمام مصر والاتحاد الأوروبي

وبحسب تقارير إعلامية، من الممكن الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي.

وستفتتح القمة وفق الوكالة الإيطالية باجتماعات بين الرئيس المصري وكل من رؤساء الوفود الأوروبية.

وكشفت "نوفا" عن أن رئيسة الوزراء الإيطالية ستعمل على دعم تبادل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي لإفريقيا، وتتعلق الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين إيطاليا ومصر بالركائز الستة للخطة وهى التعليم/ التدريب والرعاىة الصحية والمياه والنظافة والزراعة ودعم البنية التحتية.

وقالت ميلوني في وقت سابق "سأزور مصر اليوم فهناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها، تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب، لكننا سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات بشأن الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".

وأوضحت نوفا أن مصر تمثل شريكًا أساسيًا في إدارة الأزمات الإقليمية مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وليبيا وتحقيق الاستقرار الجيوسياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي أيضًا فاعل رئيسي في قضايا الهجرة والطاقة والشراكة الاقتصادية.

وقالت نوفا إنه بعد اكتشافات شركة إيني للغاز في مصر أصبحت دولة مصدرة، وتعمل على زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا ودعم الاستخدام المشترك لموارد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك أيضًا من خلال مشاركتها في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي تعد إيطاليا عضوًا مؤسسًا فيه.

وأكدت الوكالة أن مصر نجحت في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة فقد أنشأت واحدة من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية وتستثمر في مزارع الرياح في أجزاء مختلفة من البلاد وإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وعلى المستوى الأوروبي، وفق الوكالة الايطالية تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود البرية والبحرية وكذلك في إجراء عمليات "البحث والإنقاذ".

التحول من اتفاقية الشراكة إلى اتفاق الشراكة العالمية والاستراتيجية

وتخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى الثنائي لاتفاقية الشراكة، الموقعة في 25 يونيو 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2004، وسيتم الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة العالمية والاستراتيجية، بدءًا من الإعلان المشترك الذي سيتم التوقيع عليه اليوم بمناسبة هذه الزيارة.

ووفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية سامح شكري في 23 يناير الماضي ستتمحور الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول ستة مجالات رئيسية ذات "اهتمام مشترك"، وتشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار والتجارة، والهجرة والتنقل، والإصلاح الاقتصادي والأمن والديموجرافيا، بجانب التعاون في مجال الطاقة.

وبحسب بيان أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم أوضح أن القمة المصرية الأوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.