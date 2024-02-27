الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"جوجل" تعود بخاصية الذكاء الاصطناعى للصور بعد وقفها

جوجل
جوجل

تخطط شركة "جوجل" لإعادة إطلاق خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد وقفها مؤقتا لما تبين من عدم دقة في بعض الصور التاريخية.

وبدأت "جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، تقديم خدمة توليد الصور من خلال نماذج "جيميناي" المتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي في وقت سابق من شهر فبراير، إلا أن بعض المستخدمين أشاروا على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنها أنتجت صورا تاريخية كانت في بعض الأحيان غير دقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة "ديب مايند" التابعة لـ"جوجل" ديميس هاسابيس، في لجنة بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، مساء أمس الإثنين: "أوقفنا هذه الخاصية بينما نعكف على إصلاحها. ونأمل أن تعود إلى العمل قريبا جدا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف أن الأداة "لم تكن تعمل بالطريقة التي أردناها".

ومنذ إطلاق شركة "أوبن إيه آي" الناشئة روبوت الدردشة ذائع الصيت "تشات جي بي تي"، في نوفمبر 2022، تسابق "جوجل" الزمن لإنتاج برامج ذكاء اصطناعي لمنافسة برنامج الشركة المدعومة من "مايكروسوفت".

وعندما أطلقت "جوجل" برنامج الدردشة "بارد" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي قبل عام، شاركت معلومات غير دقيقة عن صور كوكب خارج النظام الشمسي في مقطع مصور ترويجي، مما هوى بأسهمها بنحو 9 بالمئة.

وغيرت "جوجل" اسم "بارد" إلى "جيميناي" هذا الشهر، وطرحت خطط الاشتراك المدفوعة، التي يمكن للمستخدمين اختيارها للحصول على قدرات تفكير أفضل من نموذج الذكاء الاصطناعي.

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: لدينا خطة لإجلاء المدنيين من رفح و"سندخل" رغم موقف واشنطن

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

«شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟