يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخسر الحرب في قطاع غزة، ولن يعيد المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وهاجم لابيد في تصريحات له اليوم، نتنياهو عقب خطاب له أصر فيه على دخول مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا "نعرف من بنى حماس وموّلها ومن كان رئيسًا للوزراء في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى سماح نتنياهو بتمويل حماس حتى نفذت عملية طوفان الأقصى.

وشدد لابيد على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتعزيز الجيش الإسرائيلي واستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، والتي تضررت بسبب نتنياهو، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

نتنياهو يرفض إجراء الانتخابات ويتمسك باستمرار الحرب

وهاجم نتنياهو في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم، المجتمع الدولي الذين يحاولون وقف الحرب الآن، قبل تحقيق جميع أهدافها.

ومن المرجح أن تكون تعليقات نتنياهو إشارة إلى دعوات الأسبوع الماضي لإجراء انتخابات في إسرائيل من قبل السيناتور الأمريكي تشاك شومر، والانتقادات المتزايدة من البيت الأبيض في عهد بايدن بشأن سلوك نتنياهو في الحرب.

وقال نتنياهو إن الذين يريدون وقف الحرب يفعلون ذلك "من خلال توجيه اتهامات كاذبة ضد الجيش الإسرائيلي، وضد الحكومة الإسرائيلية، وضد رئيس وزراء إسرائيل، فهم يفعلون ذلك من خلال محاولتهم إجراء انتخابات الآن، في خضم الحرب".

وخاطب نتنياهو أصدقاء إسرائيل قائلًا "هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7 أكتوبر أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ هل أنتم مستعدون بهذه السرعة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟ هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟".

ودعا رئيس وزراء الاحتلال إلى ممارسة ضغوط دولية على حماس وإيران، بدلًا من إسرائيل، مؤكدًا أن أي قدر من الضغوط الدولية لن يمنع إسرائيل من تحقيق جميع أهداف الحرب وهي القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا ضد إسرائيل.

وشدد نتنياهو على أنه لن يستسلم لهذه الضغوط، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في رفح بحذر وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع فقط لتنفيذ العملية.