خلال 3 سنوات.. تفاصيل حصول مصر على 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى

أكدت وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلًا إجماليًا لمصر قدره 7.4 مليار يورو بين 2024-2027، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية اليوم في القاهرة.

وأوضحت "رويترز" أنه من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر في القاهرة اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وتهدف الاتفاقية الجديدة التي ترفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى "شراكة استراتيجية"، إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم اقتصاد مصر.

تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر

وقال مسئول كبير في المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع أن يشمل هذا التمويل 5 مليارات يورو في شكل مساعدات مالية كلية و1.8 مليار يورو في الاستثمارات و600 مليون يورو في المنح.

وتشمل المساعدة المالية الكلية مليار يورو من التمويل الطارئ الذي سيتم تسليمه هذا العام، وقال المسئول إن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستخضع لموافقة البرلمان الأوروبي.

وأضاف المسئول أن معظم الأموال تم تخصيصها حديثًا، وتم جمع التمويل بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت رويترز إن التضخم اقترب من مستويات قياسية في مصر، ومع ذلك، وخلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة الجنيه.

وأكد دبلوماسيون أن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لمصر، مشيرين إلى أنها القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، كما تحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وتترأس رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وفدًا اليوم، الذي يضم أيضًا رؤساء وزراء إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.

وأشارت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية محمد معيط التي قال فيها إن الحكومة خصصت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وتابعت: "قال المسئولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بتسعة ملايين مقيم أجنبي ووقف الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من ساحلها الشمالي منذ عام 2016".