تقرير أمريكي: حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر تعزز وتيرة التعاون

قالت شبكة "abc" نيوز الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي أكد إقرار حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر التي تعاني من ضائقة مالية وسط مخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية نظرا لاستضافة مصر ملايين اللاجئين كما انها نقطة مهمة لعبورهم نحو أوروبا.

وأوضحت الشبكة أنه سيتم توقيع الاتفاق اليوم خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.

abc: حزمة المساعدات الأوروبية لمصر تواجه الهجرة غير الشرعية

وتشمل الحزمة الأوروبية منحًا وقروضًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقًا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وبحسب وثيقة صادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية والشاملة"، مما يمهد الطريق لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها خاصة مع ليبيا، وهي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، وسيدعم الحكومة في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مصر ظلت على مدى عقود ملجأ للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر، فبالنسبة للبعض، تعتبر مصر وجهة وملاذًا، وأقرب وأسهل بلد يمكنهم الوصول إليه وبالنسبة لآخرين، فهي نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط الخطير إلى أوروبا.

وقالت "abc" إن الساحل المصري لم يكن نقطة انطلاق رئيسية لمهربي البشر والمتاجرين بالبشر الذين يرسلون قوارب مكتظة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، حيث تواجه مصر ضغوط الهجرة من المنطقة، مع التهديد الإضافي الذي يلوح في الأفق المتمثل في امتداد حرب إسرائيل على غزة عبر حدودها.