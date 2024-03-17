الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان ويؤكدان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم.

ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة

كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء اليونان القمة المصرية الأوروبية الأوضاع الإقليمية

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