مجلس التعاون المصرى اليونانى يعزز الشراكة بين البلدين (تقرير)

أكد تقرير يوناني أهمية الاتفاق الذي وقعته اليونان ومصر، أمس، بشأن إنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية، ودوره في تعزيز الشراكة بين البلدين.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتفاق، أمس، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك وفق صحيفة "جريك ريبورتر".

تفاصيل مجلس التعاون اليوناني المصري

وتم التوقيع على الاتفاقية الثنائية بشأن مجلس التعاون المصري اليوناني قبل اجتماع مشترك ضم الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص.

وقال ميتسوتاكيس، عقب توقيع الاتفاق مع مصر: "بالنسبة لنا اليوم هو يوم ممتاز لهذا التعاون الاستراتيجي مع مصر"، وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أن "استقرار مصر وازدهارها لهما أهمية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، واليونان داعم لهذا الأمر".

وأضاف أن اليونان مستعدة للمساعدة في أي جهد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة المنكوبة بالحرب، قال ميتسوتاكيس: "نهنئ قبرص على فتح ممر إنساني جديد"، وذلك في إشارة إلى إرسال المساعدات لغزة عن طريق البحر من خلال قبرص.

وتعليقًا على التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، قال رئيس الوزراء اليوناني إن مصر يمكن أن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة، ولهذا ستواصل اليونان الترويج لمشاريع مثل خط أنابيب الربط البيني "GREGY".

من جانبه، قال الرئيس السيسي إن زيارة رئيس الوزراء اليوناني لمصر لها أهمية رمزية كبيرة، لأن البلدين أحدثا معًا تغييرًا في تعاونهما، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في النصف الثاني من عام 2024.

وقالت الصحيفة اليونانية إن الضغط الاقتصادي في مصر والصراعات والفوضى في الدول المجاورة قد يؤدي إلى دفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

وأشارت إلى أن مصر كانت ملجأ للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر، بالنسبة للبعض، تعتبر مصر وجهة. وبالنسبة للآخرين، فهي نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

المفوضية الأوروبية تدعم مشروع الربط المصري اليوناني

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال القمة المصرية الأوروبية وإعلانها تقديم دعم لمصر بحزمة جديدة بقيمة 7.4 مليون يورو"، لافتة إلى أن هذه القمة يوم تاريخي لإقامة شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي، ومصر تقوم على 6 ركائز أساسية.

وأشارت مسئولة الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى استثمارات الطاقة، مؤكدة أن برنامج الربط البيني GREGY الذي يربط اليونان بمصر يزيد من أمن الطاقة في أوروبا.

وتابعت: "نشعر جميعًا بقلق بالغ إزاء الحرب في غزة، التي تواجه المجاعة"، وشددت فون دير لاين على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى القطاع.