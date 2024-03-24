"داعش- خراسان".. عدو فلاديمير بوتين الجديد الذى يهدد روسيا

تبنى تنظيم "داعش – خراسان" أو ولاية خراسان، شن هجوم موسكو الإرهابي أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة العشرات، ما أثار الجدل بشأن قوة التنظيم وكيفية وصوله إلى روسيا.

ويعتبر "فرع خراسان" من أقوى فروع تنظيم داعش الإرهابي فقد ظهر في عامي 2014 و2015 في أفغانستان وباكستان، بعد انفصال قادته عن تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

كيف ظهر تنظيم داعش خراسان

وأعلن مقاتلو "ولاية خراسان" الولاء لتنظيم داعش، والذي اكتسب نفوذًا في ذلك الوقت حينما أعلن قيام دولة الخلافة في سوريا والعراق، ولا يزال قادة التنظيم يتمركزون إلى حد كبير في شرق أفغانستان وباكستان.

وقال اسفنديار مير، الخبير البارز في معهد السلام الأمريكي، إن داعش خراسان كان من أوائل الفروع في آسيا الوسطى التي أعلنت الولاء لداعش، وذلك وفق موقع "NPR" الأمريكي.

ووفقا لمير، سعى "داعش- خراسان" إلى تمييز نفسه بين المقاتلين من خلال تبني رؤية متطرفة أكثر تشددا وتشددا من منافسيها، بما في ذلك تنظيم القاعدة وطالبان.

وفي أغسطس 2021، نفذ تنظيم داعش ولاية خراسان هجومًا دمويا على مطار كابول في أفغانستان أسفر عن مقتل أكثر من 150 مدنيًا أفغانيًا وأكثر من عشرة من أفراد الخدمة الأمريكية.

خريطة انتشار داعش خراسان

لكن بحسب خبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS"، فإن التنظيم يعمل على توسيع عملياته عبر منطقة "خراسان"، وهو مصطلح تاريخي يشمل أجزاء من آسيا الوسطى وأفغانستان وإيران وباكستان.

وقال بعض الخبراء إنهم ما زالوا ينتظرون مزيدًا من التأكيد على أن "داعش- خراسان" ارتكب هجوم موسكو، لكنهم اتفقوا على أن روسيا كانت منذ فترة طويلة هدفًا رئيسيًا للمجموعة.

خريطة انتشار داعش خراسان

وقال دانييل بايمان، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وأستاذ في جامعة جورج تاون والذي درس تنظيم داعش منذ فترة طويلة، إن روسيا في بعض الأحيان تعادل أو عدوًا أكبر لداعش-خرسان من الولايات المتحدة، فقد كانت روسيا حليفة للحكومة السورية في الحرب ضد داعش، وطورت موسكو علاقات أوثق مع حركة طالبان في أفغانستان، مما أثار غضب قادة داعش.

وبحسب بايمان، فإن الكراهية لروسيا لا تزال شديدة أيضًا بين الجهاديين الذين قاتلوا الجيش الروسي في الشيشان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقال إن توقيت الهجوم يمكن أن يعكس حقيقة وجود عناصر داعش- خراسان في مكانهم.

وقال مسئولون روس إن 11 شخصًا، من بينهم أربعة مسلحين متورطين في الهجوم، تم القبض عليها، فيما أشار الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه أمس إلى وجود صلة بين المهاجمين وأوكرانيا.

ويشن "داعش- خراسان" أعمال عدائية ضد تنظيم القاعدة والصين وإيران وباكستان وروسيا وسوريا وطالبان والولايات المتحدة.

واعتبر بايمان أن تنظيم داعش- خراسان أظهر أنه قادر على التغلب على القوى الكبرى والبقاء على قيد الحياة، فهم يحصلون على الدعم والمساهمات المالية من الأفراد الأثرياء في العالم الإسلامي، ورغم أن عانى عناصر داعش من انتكاسات عسكرية كبيرة في السنوات الأخيرة، وخسروا مكاسبهم الإقليمية في أفغانستان والعراق وسوريا، إلا أن التنظيم استمر في جذب المؤيدين له.

هجوم موسكو.. قبلة الحياة لتنظيم داعش خراسان

وفقًا للخبراء، فإن الهجوم الكبير على موسكو سيُنظر إليه أيضًا على أنه إنجاز كبير في العالم الجهادي الأوسع، مما قد يسمح لداعش- خراسان بتجنيد المزيد من المقاتلين والحصول على المزيد الدعم المالي.

وقال اسفنديار مير من معهد السلام الأمريكي، إن داعش خراسان يسعى إلى التفوق على الجماعات الجهادية المنافسة، من خلال تنفيذ هجمات أكثر جرأة، تميز عملياتها الجهادية وتؤكد قيادتها كطليعة جهادية.

وعلى الرغم من النكسات العسكرية والإقليمية، إلا أن تنظيم داعش- خراسان وسع طموحاته وعملياته، فهناك تقارير عن مؤامرات نشطة ومحبطة لداعش خراسان في أوروبا، فهي تتبنى استراتيجية ملاحقة جميع الكيانات المعارضة لمشروعها المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وقال بايمان: "معظم هجماتها حتى وقت قريب كانت مقتصرة إلى حد كبير على أفغانستان وباكستان، لكنها نفذت هجوما كبيرا في إيران في وقت سابق من هذا العام وكان مدمرا بشكل غير مسبوق، فقد أعلن مسئوليته عن هجوم على مدينة كرمان بإيران جنوب شرق العاصمة طهران عام 2024 أدى إلى مقتل أكثر من 90 شخصًا.