البيت الأبيض: داعش مسؤولة عن هجوم موسكو ولا علاقة لأوكرانيا

قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن تنظيم "داعش" يتحمل بمفرده المسؤولية عن الهجوم المميت بالقرب من موسكو أمس الجمعة وإن أوكرانيا غير ضالعة في الهجوم.

وذكرت واتسون، في بيان، أن الحكومة الأمريكية شاركت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات مع روسيا عن هجوم مزمع في موسكو وأصدرت أيضا نصائح عامة للأمريكيين في روسيا في السابع من مارس.

وأضافت: "يتحمل تنظيم داعش بمفرده المسؤولية عن هذا الهجوم، ولا يوجد أي تورط أوكراني على الإطلاق".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث عن سبل لتحويل اللوم في مذبحة قاعة الحفلات إلى أوكرانيا.

واضاف زيلينسكي، أنه كان "من المتوقع تماما" أن يظل بوتين صامتا لمدة 24 ساعة قبل ربط الواقعة أوكرانيا، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من "الإرهابيين" الذين أرسلهم بوتين للقتال والقتل في الحرب في أوكرانيا هو عدد "كاف بالتأكيد" لوقف الإرهابيين في الداخل.

وبحسب زيلينسكي فإن "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين والأوغاد الآخرون يحاولون فقط إلقاء اللوم على طرف آخر. لديهم دائما الأساليب نفسها".