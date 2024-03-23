كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أثار إعلان أميرة ويلز كيت ميدلتون، نبأ تشخصيها بمرض السرطان وتلقي العلاج منه حالة كبيرة من التعاطف مع أميرة ويلز التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف البريطانيين خاصة وأنها زوجة ولي العهد الأمير تشارلز.

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية"، تم تشخيص إصابة كيت ميدلتون البالغة من العمر 42 عامًا، بنوع غير محدد من السرطان.

تفاصيل خطاب أمير ويلز بشأن إصابتها بالسرطان

وقالت أميرة ويلز في رسالة خاصة مساء الجمعة، إنها عندما خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي، "كان يعتقد أن حالتي غير سرطانية".

وأوضحت الصحيفة أن الجراحة التي أجريت في عيادة لندن كانت ناجحة، فقد قضت 13 ليلة في المستشفى، ثم غادرت الأميرة العيادة في 29 يناير، لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان.

وقال قصر كنسينغتون في لندن إنه لن يشارك أي معلومات طبية أخرى حول شكل أو مرحلة السرطان التي تم اكتشافها لدى كيت ميدلتون.

ووفق الصحيفة لم يتم الكشف عن تفاصيل نوع الاختبار الذي أجرته أميرة ويلز ولكن الاختبارات التشخيصية للسرطان يمكن أن تشمل اختبارات الدم والمسح الضوئي و"الخزعة"، وهي إجراء طبي يتضمن أخذ عينة صغيرة بحيث يمكن فحصها تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت هناك خلايا غير طبيعية.

وقالت أميرة ويلز في رسالتها الشخصية إن فريقها الطبي نصحها بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي الذي يستخدم فيه الدواء لقتل الخلايا السرطانية، فهناك العديد من الأنواع المختلفة من أدوية العلاج الكيميائي ولكنها جميعها تعمل بطريقة مماثلة حيث تعمل على إيقاف تكاثر الخلايا السرطانية، مما يمنعها من النمو والانتشار في الجسم.

خطة علاج أميرة ويلز كيت ميدلتون من السرطان

وقالت أميرة ويلز يوم الجمعة إنها "في المراحل الأولى" من العلاج، فيما كشفت صحيفة "الجارديان" أن كيت بدأت دورة من العلاج الكيميائي الوقائي في أواخر فبراير. ولا تزال في المراحل الأولى وسيخضع القرار بشأن موعد استكمالها للنصيحة الطبية.

وكشفت كيت ميدلتون في رسالتها أن الشهرين الماضيين كانا "صعبين للغاية" عليها وعلى أسرتها، لكنها كانت في حالة معنوية جيدة وتركز على التعافي، معربة عن املها في العودة إلى العمل ولكن في الوقت الحالي "يجب أن تركز على التعافي الكامل".

من جهتها قالت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن تحدث أميرة ويلز عن مرض كهذا علنًا أمر شجاع ويمكن أن يساعد الآخرين على فحص العلامات والأعراض المقلقة.

ووفقًا لمؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، يتم تشخيص إصابة حوالي 393000 شخص في المملكة المتحدة بالسرطان كل عام.

ويعيش نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل بعد التشخيص، وفقًا لأرقام أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تختلف باختلاف نوع السرطان.

ووفق الصحيفة يموت كل عام حوالي 167000 شخص بسبب السرطان في المملكة المتحدة، فيما قالت المؤسسة الخيرية إن عام 2021، كانت واحدة من كل أربع حالات وفاة ناجمة عن السرطان.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالسرطان، لكن السرطان في سن مبكرة أمر نادر الحدوث، فمعظم حالات السرطان تصيب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن كيت ميدلتون لم تكتشف إصابتها بالسرطان إلا بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير الماضي ولم يكشف قصر كنسينغتون في لندن عن سبب حاجتها لعملية جراحية في المقام الأول.