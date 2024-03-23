السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

أثار إعلان أميرة ويلز كيت ميدلتون، نبأ تشخصيها بمرض السرطان وتلقي العلاج منه حالة كبيرة من التعاطف مع أميرة ويلز التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف البريطانيين خاصة وأنها زوجة ولي العهد الأمير تشارلز.

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية"،  تم تشخيص إصابة كيت ميدلتون البالغة من العمر 42 عامًا، بنوع غير محدد من السرطان.

txt

آخر أخبار أميرة ويلز كيت ميدلتون.. عودة سريعة للحياة العامة لمواجهة الشائعات

تفاصيل خطاب أمير ويلز بشأن إصابتها بالسرطان

وقالت أميرة ويلز في رسالة خاصة مساء الجمعة، إنها عندما خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي، "كان يعتقد أن حالتي غير سرطانية".

وأوضحت الصحيفة أن الجراحة التي أجريت في عيادة لندن كانت ناجحة، فقد قضت 13 ليلة في المستشفى، ثم غادرت الأميرة العيادة في 29 يناير، لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان.

وقال قصر كنسينغتون في لندن إنه لن يشارك أي معلومات طبية أخرى حول شكل أو مرحلة السرطان التي تم اكتشافها لدى كيت ميدلتون.

ووفق الصحيفة لم يتم الكشف عن تفاصيل نوع الاختبار الذي أجرته أميرة ويلز ولكن الاختبارات التشخيصية للسرطان يمكن أن تشمل اختبارات الدم والمسح الضوئي و"الخزعة"، وهي إجراء طبي يتضمن أخذ عينة صغيرة بحيث يمكن فحصها تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت هناك خلايا غير طبيعية.  

وقالت أميرة ويلز في رسالتها الشخصية إن فريقها الطبي نصحها بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي الذي يستخدم فيه الدواء لقتل الخلايا السرطانية، فهناك العديد من الأنواع المختلفة من أدوية العلاج الكيميائي ولكنها جميعها تعمل بطريقة مماثلة حيث تعمل على إيقاف تكاثر الخلايا السرطانية، مما يمنعها من النمو والانتشار في الجسم.

txt

مرض خطير أم طلاق؟.. شائعات وضجة كبيرة حول أسباب اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون

 

خطة علاج أميرة ويلز كيت ميدلتون من السرطان

وقالت أميرة ويلز يوم الجمعة إنها "في المراحل الأولى" من العلاج، فيما كشفت صحيفة "الجارديان" أن كيت بدأت دورة من العلاج الكيميائي الوقائي في أواخر فبراير. ولا تزال في المراحل الأولى وسيخضع القرار بشأن موعد استكمالها للنصيحة الطبية.

وكشفت كيت ميدلتون في رسالتها أن الشهرين الماضيين كانا "صعبين للغاية" عليها وعلى أسرتها، لكنها كانت في حالة معنوية جيدة وتركز على التعافي، معربة عن املها في العودة إلى العمل ولكن في الوقت الحالي "يجب أن تركز على التعافي الكامل".

من جهتها قالت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن تحدث أميرة ويلز عن مرض كهذا علنًا أمر شجاع ويمكن أن يساعد الآخرين على فحص العلامات والأعراض المقلقة. 

ووفقًا لمؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، يتم تشخيص إصابة حوالي 393000 شخص في المملكة المتحدة بالسرطان كل عام.

ويعيش نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل بعد التشخيص، وفقًا لأرقام أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تختلف باختلاف نوع السرطان.

ووفق الصحيفة يموت كل عام حوالي 167000 شخص بسبب السرطان في المملكة المتحدة، فيما قالت المؤسسة الخيرية إن عام 2021، كانت واحدة من كل أربع حالات وفاة ناجمة عن السرطان. 

يمكن لأي شخص أن يصاب بالسرطان، لكن السرطان في سن مبكرة أمر نادر الحدوث، فمعظم حالات السرطان تصيب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن كيت ميدلتون لم تكتشف إصابتها بالسرطان إلا بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير الماضي ولم يكشف قصر كنسينغتون في لندن عن سبب حاجتها لعملية جراحية في المقام الأول.

txt

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

أميرة ويلز كيت ميدلتون أميرة ويلز كيت ميدلتون ولي العهد الأمير تشارلز مرض السرطان خطة علاج أميرة ويلز كيت ميدلتون

مواد متعلقة

اشتعال "حرب المواهب والأدمغة" بين شركات التكنولوجيا للسيطرة على الذكاء الاصطناعى

خريطة إرهاب داعش.. دول يعشش فيها السفاحون لنشر القتل والدمار

بـ20 مليار دولار.. بايدن يدعم "إنتل" لإنتاج الرقائق الإلكترونية

الجولة السادسة.. هل تدعم زيارة بلينكن للمنطقة المفاوضات بين حماس وإسرائيل؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة

نتنياهو: سندخل محور صلاح الدين.. ونقيم معبرًا جديدًا بدلًا من رفح

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

بلومبرج: صندوق النقد الدولى يدعم مصر بـ8 مليارات دولار الشهر الجارى

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الانجيليون والصهيونية ( ٢- ٢ )

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء