السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

دوق ودوقة ساسكس مع
دوق ودوقة ساسكس مع امراء ويلز

أجرى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل، اتصالًا مع الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون بعد تشخيص إصابة الأخيرة بالسرطان.

ووفقًا لتقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتصل دوق ودوقة ساسكس مع أمير وأميرة ويلز وكانت مكالمة "على انفراد"، خلال الليلة الماضية، بعد انتشار فيديو أميرة ويلز الذي أعلنت خلاله عن إصابتها بالسرطان.

وقالت الصحيفة، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاتصال عبارة عن مكالمة هاتفية أو فيديو، كما أن الاتصال لم يحدد  ما إذا كان هاري سيعود إلى المملكة المتحدة أم لا.

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وكان الأمير هاري، قد وصف كيت سابقًا بأنها "الأخت الكبرى التي لم أحظ بها أبدًا" عندما خطبت لشقيقه الأمير وليام قبل 11 عامًا.

ومع ذلك، فقد انكسرت علاقته مع أمير وأميرة ويلز في أعقاب أزمة هاري وميجان مع القصر، ولا سيما بعد انتشار مذكرات الأمير هاري.

 

إصابة كيت ميدلتون بالسرطان 

فيما أعلنت أميرة ويلز عن تشخيص إصابتها في مقطع مصور أمس، موضحة أنه تم اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية لها في البطن.

وقالت: "كانت الجراحة ناجحة، إلا أن الاختبارات التي أجريت بعد العملية كشفت عن إصابتها بالسرطان"، مردفة: "كما تعرفون، فقد استغرق هذا مني بعض الوقت للتعافي من عملية جراحية كبرى حتى أتمكن من بدء علاجي الكيميائي".

تابعت:"ولكن الأهم من ذلك هو أننا استغرقنا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم ولطمأنتهم بأنني سأكون بخير".

وقال الأمير هاري وزوجته ميجان يوم الجمعة إنهما يتمنيان الصحة والخصوصية لكيت زوجة الأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، بعد أن أعلنت أميرة ويلز عن أنها تتلقى علاجًا عقب اكتشاف إصابتها بالسرطان.

وأصدر هاري وميجان بيانًا قائلين: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام".

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