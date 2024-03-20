الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

أشاد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، بقرار كندا وقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الولايات المتحدة إلى إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال ساندرز، في تصريح عبر حسابه على موقع إكس: "صوّت البرلمان الكندي على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وهم على حق تمامًا في القيام بذلك".

وتابع ساندرز: "نظرًا للكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك المجاعة واسعة النطاق والمتزايدة، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقدم أي شىء آخر لآلة نتنياهو الحربية".

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كندا توقف صادرات السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلى

تفاصيل وقف كندا صادرات الأسلحة لإسرائيل

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، إن أوتاوا ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.

وأوضحت جولي لصحيفة تورونتو ستار "إنه أمر حقيقي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تكون رمزية فقط.

وكان هذا الاقتراح جزءًا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.

وتم وضع الاقتراح الأصلي من قبل الديمقراطيين الجدد، الذين يساعدون في إبقاء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في السلطة، وهم غير راضين عن الفشل في القيام بما يكفي لحماية المدنيين وسط حرب إسرائيل على قطاع غزة.

إلى جانب المطالبة بتعليق جميع التجارة في السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، حث الاقتراح الأولي على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، ودعا الحركة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الاقتراح الذي أقره البرلمان كندا إلى "الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين".

وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا إنها أوقفت مؤقتًا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، في حين أكد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واتخذ موقفًا انتقاديًا بشكل متزايد بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

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الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية بمجمع الشفاء ويلقى بالمرضى خارجه

بيرني ساندرز الإحتلال الإسرائيلي مبيعات الأسلحة الولايات المتحدة كندا إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل إسرائيل غزة الحرب الإسرائيلية

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بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة