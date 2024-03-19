نتنياهو: سندخل محور صلاح الدين.. ونقيم معبرًا جديدًا بدلًا من رفح

جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تمسكه بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على طلب جديد من البيت الأبيض لتجنب عملية كبيرة في رفح.

وقال نتنياهو في جلسة مغلقة للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست إن إسرائيل ستدخل مدينة رفح وستسيطر على محور صلاح الدين/ محور فيلادلفيا.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال حسب موقع "آروتس شيفا" العبري "طلب الأمريكيون منا عدم القيام بعملية في رفح، ولكن ليس هناك خيار آخر، نحن بحاجة للسيطرة على طريق فيلادلفيا" في إشارة إلى طريق محور صلاح الدين الحدودي الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة.

نتنياهو: نبحث عن منظمات خارجية لتوزيع المواد الغذائية فى غزة

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال نتنياهو إنهم يبحثون عن منظمات خارجية لتوزيع المواد الغذائية في غزة، بالإضافة إلى "شركات خاصة".

وقال نتنياهو للهيئة البرلمانية إنه من وجهة نظر إسرائيل، لا يوجد ما يمنع سكان غزة من المغادرة، ولكن لا توجد دول في العالم مستعدة لاستقبالهم، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم ببناء معبر حدودي جديد في كرم أبو سالم "ليحل محل معبر رفح" مع مصر، وستسيطر إسرائيل على المعبر الجديد.

وتابع نتنياهو "لا خيار أمامنا سوى تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه يتعرض لهجوم من الولايات المتحدة لأنه يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وكشف نتنياهو عن أن هناك جهات إسرائيلية تتعاون مع واشنطن وتمنع عملية عسكرية في رفح وتمنع انتصار إسرائيل على حركة حماس.

استمرار مفاوضات الدوحة بشأن هدنة غزة

هذا وتوجه منذ أمس فريق مفاوض إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنياع إلى قطر لمواصلة المحادثات غير المباشرة حول هدنة مؤقتة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليي.

وقال مصدر لرويترز إن مناقشات الدوحة ستغطي الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس، بمن في ذلك عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لغزة.