الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قناة عبرية: مفاوضات الدوحة بشأن غزة إيجابية لكنها صعبة ومعقدة

غزة
غزة

وصف مصدر إسرائيلي كبير، الثلاثاء، المفاوضات الجارية في  الدوحة بالإيجابية، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وفقا لما نقلته قناة "كان" العبرية.

وتوقع المصدر الإسرائيلي مع ذلك أنها قد تكون طويلة وصعبة ومعقدة، وذكرت قناة "كان" العبرية، أن إسرائيل تنوي طرح اقتراح يشمل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مقابل الإفراج عن أربعين محتجزا.

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وأضافت القناة العبرية أنه من بين العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة مطلبا حركة حماس بتحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم، وبعدم تقسيم القطاع إلى أجزاء، ما يسمح لسكان شماله بالعودة إلى منازلهم.

المفاوضات قد تؤدى فى مراحلها الأولى لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت

فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المصادر المطلعة على المفاوضات تستبعد أن تؤدي المفاوضات في الوقت الحالي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، ولكنها قد تؤدي في مراحلها الأولى لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "بالرغم من اهتمام الوسطاء بإنجاح الجولة الحالية من المفاوضات، إلا أن عملهم في هذه المرحلة لا يرقى إلى مستوى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم رغبة مصر وقطر في إفساد هذه الجولة من المفاوضات ووقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

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الدوحة المفاوضات حركة حماس تبادل الأسرى وقف إطلاق النار

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