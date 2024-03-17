55 ألف مصلى أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الأحد، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، مساء اليوم، بأن 55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال التي تسببت في انخفاض عدد المصلين جراء منع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة عشرات الحواجز في معظم حارات البلدة القديمة وعلى مداخلها وأبواب المسجد الأقصى.

والجمعة، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 90 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

عكرمة صبرى: لا مجال للمساومة على الأقصى ولا للتفريط بذرة تراب منه

وسبق، وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الجمعة، لا مجال للمساومة على المسجد الأقصى ولا للتفريط بذرة تراب منه.

وأضاف صبري في تصريحات صحفية له، أن وجود المصلين وحرصهم على شد الرحال رسالة لمن يريد المساس بالمسجد الأقصى.

وتابع صبري: “من المؤسف أن نرى ما يحدث في غزة ولا نجد من يوقفه ولا من ينتصر لأهلها”.

وسبق، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهالي الضفة الغربية والقدس من الدخول إلي المسجد الأقصي المبارك.

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو خدع العالم وتبنى تشديدات بن غفير

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خدع العالم وتبنى تشديدات "بن غفير" وسمح له بتنفيذها لمنع وصول المُصلّين إلى المسجد الأقصى.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف قيود "بن غفير" العنصرية في القدس، باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع بالضفة الغربية.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طواقم ومتطوعي الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.