عكرمة صبري: لا مجال للمساومة على الأقصى ولا للتفريط بذرة تراب منه

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، لا مجال للمساومة على المسجد الأقصى ولا للتفريط بذرة تراب منه.

وأضاف صبري في تصريحات صحفية له اليوم، أن وجود المصلين وحرصهم على شد الرحال رسالة لمن يريد المساس بالمسجد الأقصى.

الأقصى أسمى من أن تحكمه قوانين دولية وسيبقى مفتوحا مهما جرى

وأكد خطيب المسجد الأقصي، أن الأقصى أسمى من أن تحكمه قوانين دولية وسيبقى مفتوحا مهما جرى.

وتابع صبري “من المؤسف أن نرى ما يحدث في غزة ولا نجد من يوقفه ولا من ينتصر لأهلها”.

وسبق، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهالي الضفة الغربية والقدس من الدخول إلي المسجد الأقصي المبارك.

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو خدع العالم وتبني تشديدات بن غفير

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خدع العالم وتبَّنى تشديدات "بن غفير" وسمح له بتنفيذها لمنع وصول المُصلّين إلى المسجد الأقصى.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف قيود "بن غفير" العنصرية في القدس، باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع بالضفة الغربية.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طواقم ومتطوعي الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.

وقالت الجمعية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الجمعية من إدخال معداتها وتجهيز نقاطها الطبية كما جرت العادة في كل عام خلال شهر رمضان.

وأضافت أن وزارة الأوقاف واللجنة الدولية للصليب الأحمر حاولت التدخل للسماح للجمعية بإدخال معداتها اللازمة وإكمال تجهيزاتها لاستقبال المصلين وتقديم خدماتها الإنسانية والإسعافية، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنت ورفض الاحتلال السماح لطواقم الجمعية من أداء عملها الإنساني المعتاد في الشهر الفضيل.