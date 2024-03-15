الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تدين منع قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع آلاف المصلين من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.

قوات الاحتلال حولت جميع الحواجز المحيطة بالقدس إلى ثكنات عسكرية

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إن قوات الاحتلال حولت جميع الحواجز المحيطة بالقدس إلى ثكنات عسكرية ونشرت مئات الحواجز الحديدية داخل المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وفي محيط المسجد الأقصى وعلى عدد من أبوابه لتحقيق هذا الغرض، وطلبت حصول المواطنين على تصاريح مسبقة للصلاة في المسجد الأقصى ولم تلتزم بما كان متبعا في السابق بشأن أعمار الرجال والنساء الذين تسمح لهم في الدخول الى القدس والصلاة في المسجد.

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آلاف الفلسطينيين يتوافدون على "الأقصى" لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان (بث مباشر)

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو خدع العالم عندما اختبأ وأخفى موقفه الحقيقى فى منع حرية العبادة

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خدع العالم عندما اختبأ وأخفى موقفه الحقيقي في منع حرية العبادة خلف جملة “لا تغيير على السنوات السابقة”، وتبنى شروط وتقييدات الوزير الفاشي المتطرف إيتمار بن غفير وترك له حرية تنفيذ تلك التقييدات على الأرض، في تحد سافر لمشاعر المسلمين في الشهر الفضيل، وفي حملة تضليل متواصلة للرأي العام العالمي وللدول، وفقا لما نقلته وكالة  وفا.

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عاجل.. إسرائيل تكشف خطتها الأمنية لأول صلاة جمعة فى المسجد الأقصى برمضان

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة تدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف جميع هذه التقييدات الاستعمارية العنصرية باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع في الضفة الغربية، وخلق المزيد من التوترات غير المبررة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لا زالت تسمح لغلاة المتطرفين من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي.

وتوافد آلاف الفلسطينيين على ساحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الخارجية الفلسطينية المصلين الضفة الغربية المسجد الأقصى شهر رمضان القدس

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