ارتقاء عشرات الشهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق مختلفة بقطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي جديد، استهدف تجمعا أثناء انتظارهم مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

استشهاد أكثر من 31341 مواطنًا وإصابة أكثر 73134

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ161، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31341 مواطنا، وإصابة أكثر 73134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

"الخارجية الفلسطينية" عن "مجزرة دوار الكويت": لا احتلال يرتدع ولا مجتمع دوليًا يتعظ

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجزرة الأكثر دموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة أمس الخميس، أثناء انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، إلى أن هذه المجزرة أصبحت ترتكب بشكل شبه يومي على سمع وبصر المجتمع الدولي، وسط استمرار المطالبات الدولية البائسة لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، أو المطالبة بالتحقيق في مجازر سابقة تمت بنفس الطريقة.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الدول المتحضرة التي تمد إسرائيل بالسلاح، وتطل بمواقفها الداعية للتأكد من أن هذا السلاح وتلك الذخائر لا تستخدم لقتل المدنيين.

وتساءلت الخارجية الفلسطينية: "ألا تكفي أشلاء الضحايا من أبناء شعبنا لتتأكد تلك الدول أن أسلحتها تقتلنا ولا تستخدم للدفاع عن النفس؟"، مشيرة إلى أن المجازر ترتكب في وضح النهار، وهي موثقة ولا تحتاج إلى تحقيقات لإثبات بشاعتها ومعرفة مرتكبيها.

وشددت على أن "إسرائيل لا ترتدع، والمجتمع دولي لا يتعظ، فيما نواصل عد شهداء الطحين والجوع"، مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع للمطالب والقرارات الدولية.