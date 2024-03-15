الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزارة الإعلام: منع الإعلام الفلسطينى من العمل بالقدس يؤكد العدوان المتواصل على شعبنا

استهداف الاعلام الفلسطيني
استهداف الاعلام الفلسطيني

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار ما يعرف بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، منع الإعلام الفلسطيني الرسمي من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي عام 1948، لا ينفصل عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في سياق إرهاب حكومة الاحتلال المتطرفة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وتمارس القتل والتحريض واستباحة الدم، ونسج الأكاذيب.

txt

فوضى وخراب ومصير قاتم.. ماذا ينتظر غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلى؟

قرار بن غفير بمنع الإعلام الرسمي امتدادًا لاستهداف حراس الحقيقة

ورأت "الإعلام الفلسطينية" في قرار المتطرف بن غفير امتدادًا لاستهداف حراس الحقيقة، الذي تصاعد خلال 161 يومًا من العدوان، واعتبر الصحفيين الفلسطينيين هدفًا لآلة الحرب والعدوان.

txt

القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلى متصاعد فى حق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم فى غزة

 وجددت الوزارة،  التأكيد أن الرواية الصهيونية وإعلام الاحتلال الحافل بالأكاذيب والمزاعم، سيعجزان عن قلب الحقائق الراسخة كالشمس، مشيدة بالإعلاميين في القدس المحتلة وسائر المواقع، الذين يعملون بإصرار ومهنية عالية في سبيل نقل رواية الحرية للشعب الفلسطيني وللعالم.

الأعلام الفلسطينية الإعلام الفلسطيني الرسمي العدوان الشعب الفلسطيني بن غفير كومة الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين

مواد متعلقة

اجتماع طارئ لمجلس الحرب للرد على عرض حركة حماس حول صفقة التبادل

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: حكومة الاحتلال تستخدم التجويع سلاحًا فى حرب الإبادة الجماعية

بجانب السويد وكندا.. وزيرة الخارجية الأسترالية تعلن استئناف بلادها تمويل وكالة الأونروا

"الخارجية الفلسطينية" عن "مجزرة دوار الكويت": لا احتلال يرتدع ولا مجتمع دوليًا يتعظ

حماس: فشل المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ضوء أخضر للمزيد من الجـرائم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش الحلقة 5

مجلس الأمن الأمريكى يرحب بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

لليوم الـ161.. قوات الاحتلال تواصل الإبادة الجماعية والمجازر الدامية ضد المدنيين بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

بالحصان والشخصيات الكرتونية.. حيل جديدة لمهنة "المسحراتى" فى بنى سويف

الفراخ البيضاء بـ100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟