اجتماع طارئ لمجلس الحرب للرد على عرض حركة حماس حول صفقة التبادل

يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي، اجتماعًا طارئًا، في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، يليه اجتماع للمجلس السياسي والأمني للرد على عرض حركة حمـاس بشأن صفقة التبادل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين وجهت رسالة إلى المجلس وطالبته بعدم تفويت هذه الفرصة

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين وجهت رسالة إلى المجلس وطالبته بعدم تفويت هذه الفرصة.

وأعلن مصدر مطلع على رد حمـاس على الخطوط العريضة لصفقة التبادل، قائلًا "هذه مطالب معقولة وتقدم إيجابي ويمكن التوصل إلى اتفاق"، وفقًا لما نقلته صحيفة القدس.

مسئول إسرائيلي كبير: رد حركة حماس كان إيجابيًا نسبيًا

وذكر مسئول إسرائيلي كبير، أن رد حركة حمـاس كان إيجابيًا نسبيًا وشمل لأول مرة أعداد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم لكل فئة من فئات المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن عدد الأسرى الذي تطالب به حمـاس لا يزال مرتفعًا للغاية، ولكنه في مرحلة يمكن أن تبدأ فيها مفاوضات أكثر جدية.

وقبل قليل، قالت حركة حماس، إنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة في غزة وملف تبادل الأسرى والمحتجزين يرتكز على المبادئ والأسس الضرورية.

رؤية حركة حماس لاتفاق التهدئة

وأكدت حركة حماس، أن رؤيتها تشمل وقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات وعودة النازحين لأماكنهم وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن شبكة "رويترز"، بأن حركة حماس تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مقترح "حماس"، على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف فلسطيني.

وأضافت أنه يتم الاتفاق على الموعد النهائي للوقف الدائم لإطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى، والإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية- وفقًا للمقترح.