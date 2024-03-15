الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لليوم الـ161.. قوات الاحتلال تواصل الإبادة الجماعية والمجازر الدامية ضد المدنيين بغزة

غزة
غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 161، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

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على مرحلتين.. تفاصيل مقترح "حماس" لوقف إطلاق النار فى غزة

استشهاد شاب إثر قصف على بلدة القرارة شرق شمال خانيونس

واستشهد شاب في قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على بلدة القرارة شرق شمال خانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات، في وسط القطاع، والقرارة شمال شرق خانيونس.

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عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة مدينة خانيونس جنوب القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال حي الجلاء بمدينة غزة، بالإضافة إلي قصف مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع وشرقي رفح جنوب القطاع.

ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

وأعلنت  وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي مجزرة المساعدات الجديدة بدوار الكويت جنوب شرقي القطاع إلى 20 شهيدًا وأكثر من 150 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل مستشفيات شمال غزة بسبب ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية".

من جانب آخر، أصدرت حركة حماس بيانًا قالت فيه إن "يواصل الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكاب المجازر  وحرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ويرتكب ليلة الجمعة مجزرة جديدة، استهدفت تجمعًا للمواطنين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إغاثية في دوار الكويت بمدينة غزة، أدت لارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف إلى سلسلة المجازر والاستهدافات الوحشية بحق المدنيين العزّل الذين يواجهون سياسة التجويع الصهيونية

قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة النازحين مخيم النصيرات خانيونس

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