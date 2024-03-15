الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: فشل المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ضوء أخضر للمزيد من الجـرائم

غزة
غزة

قالت حركة حماس، إن مجزرة ليلة الجمعة التي استهدفت مواطنين في دوار الكويت في  قطاع غزة أثناء انتظارهم المساعدات، تضاف للمجازر الوحشية وسياسة التجويع الصهيونية.

وأضافت حركة حماس في بيان لها، اليوم، تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجـرائم المروعة.

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الرئيس السيسى: نتمنى الوصول إلى وقف إطلاق النار فى غزة خلال أيام

حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني تتم بدعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأكدت حركة حماس أن حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني تتم بدعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحمي الكيان المجرم من أية ملاحقة دولية.

ودعت حركة حماس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة واتخاذ كل الإجراءات لإدخال المساعدات عبر المعابر البرية.

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عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، عن ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي مجزرة المساعدات الجديدة بدوار الكويت جنوب شرقي القطاع إلى 20 شهيدًا وأكثر من 150 مصابًا.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها إن "الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل مستشفيات شمال غزة بسبب ضعف الإمكانات الطبية والبشرية".

على مرحلتين.. تفاصيل مقترح "حماس" لوقف إطلاق النار فى غزة

وفي وقت سابق من اليوم، تقدمت حركة حماس بمقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء مقترح "حماس"، على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 و1000 فلسطيني، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت أنه يتم الاتفاق على الموعد النهائي للوقف الدائم لإطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى، والإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية- وفقًا للمقترح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع والتهجير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ161 علي التوالي.

حماس دوار الكويت المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني إدارة الرئيس الأمريكي

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