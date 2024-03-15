الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الأمن الأمريكي يرحب بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الجديد

رحب مجلس الأمن القومي الأمريكي بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان له اليوم الجمعة، "إننا نرحب اليوم بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

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وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، د.محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة اشتيه، وتعتبر الحكومة التاسعة عشر في التاريخ الفلسطيني.

 أبرز المعلومات عن الدكتور محمد مصطفى المكلف برئاسة الحكومة الجديدة

ومحمد مصطفى (70 عامًا)، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 2022، شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.

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وترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ 2005 وعينه عباس مستشارا له للشئون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في العام عينه.

وعين مصطفى في العام 2023 محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.

أبرز مهام حكومة محمد مصطفي الجديدة

وذكرت القاهرة الإخبارية، أنه كان هناك الكثير من التكاليف التي كلفها الرئيس الفلسطيني أبو مازن لرئيس الحكومة الجديدة، ويتحدث هذا التكليف عن قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة وتلك من أوليات هذه الحقيبة لرئاسة الوزراء، بجان وضع خطط وآليات لتنفيذ عملية إعادة توحيد المؤسسات.

وتابعت: “ومن ضمن التكاليف أيضًا مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة، وصولًا إلى نظام حوكمة متين وشفاف، وتقديم الدعم للمنظومة القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين، وتمكين الفئات كافة وفي مقدمتها الشباب والمرأة الفلسطينية، والانتقال السريع والفعال إلى الانتعاش الاقتصادي”.

مجلس الأمن الحكومة الفلسطينية الجديدة الرئيس الفلسطيني واشنطن صندوق الاستثمار الفلسطيني

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