الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الحرب فى فلسطين تعرض المنطقة والعالم بأكمله لمخاطر كثيرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الشعب الفلسطيني، سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين، أو من خلال عمليات الهدم والطرد، والاقتحامات العسكرية، فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء هولندا، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "أؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار السنوات الكثيرة الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية".

وأضاف: الحرب في فلسطين تعرض المنطقة والعالم بأكمله لمخاطر كثيرة.

الحرب في غزة السيسي اكسترا نيوز قناة إكترا نيوز

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