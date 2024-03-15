الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بجانب السويد وكندا.. وزيرة الخارجية الأسترالية تعلن استئناف بلادها تمويل وكالة الأونروا

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الجمعة، عن استئناف بلادها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أستراليا تشاورت مع "الأونروا" والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها، مضيفة أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي، أي ما يعادل 3.9 مليون دولار من التمويل على الفور.

txt

الأونروا: الجيش الإسرائيلى حصل على إحداثيات جميع منشآتنا فى غزة

يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعًا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولى على مساعدتهم 

وقالت "وونج": "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".

يجدر الإشارة إلى أن أستراليا وعدة دول قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في شهر يناير الماضي، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا.

وقد استأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل، وأعرب المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، الأسبوع الماضي، عن تفاؤل حذر بشأن قرار عدد من المانحين استئناف تمويل الوكالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

txt

الرئيس السيسى: تعليق دعم “الأونروا” يتنافى مع الأعراف والمعايير الدولية

الأونروا تدعو لإجراء تحقيق حول الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة

والخميس، دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إلى إجراء تحقيق في الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة، مشددًا على "ضرورة المساءلة".

وتأتي دعوته في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 22 آخرين في مركز توزيع الغذاء التابع للأونروا في رفح، وفقًا لبيان صادر عن الأونروا.

وقال البيان إن موظفًا واحدًا على الأقل من الأونروا كان من بين القتلى.

وقال لازاريني: "إن هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية للأونروا في قطاع غزة يأتي في ظل نفاد الإمدادات الغذائية وانتشار الجوع على نطاق واسع، وتحوله في بعض المناطق إلى مجاعة".

وزيرة الخارجية الأسترالية الأونروا المجتمع الدولي فيليب لازاريني السويد

مواد متعلقة

حماس: فشل المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ضوء أخضر للمزيد من الجـرائم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش الحلقة 5

مجلس الأمن الأمريكى يرحب بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

لليوم الـ161.. قوات الاحتلال تواصل الإبادة الجماعية والمجازر الدامية ضد المدنيين بغزة

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

الرقب يكشف لـ"الدستور" سبب نجاح الاحتلال فى اغتيال قادة حماس خارج غزة

خبير فلسطيني لـ"الدستور": لبنان ساحة مفتوحة لإسرائيل لاغتيال قادة المقاومة

من هو هادى مصطفى قيادى حماس الذى اغتالته إسرائيل بجنوب لبنان؟

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الفراخ البيضاء بـ 100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

إسقاط الإخوان.. أين ذهبت الجماعة بعد 13 عامًا من الربيع العربي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟