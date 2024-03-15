بجانب السويد وكندا.. وزيرة الخارجية الأسترالية تعلن استئناف بلادها تمويل وكالة الأونروا

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الجمعة، عن استئناف بلادها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أستراليا تشاورت مع "الأونروا" والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها، مضيفة أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي، أي ما يعادل 3.9 مليون دولار من التمويل على الفور.

يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعًا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولى على مساعدتهم

وقالت "وونج": "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".

يجدر الإشارة إلى أن أستراليا وعدة دول قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في شهر يناير الماضي، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا.

وقد استأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل، وأعرب المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، الأسبوع الماضي، عن تفاؤل حذر بشأن قرار عدد من المانحين استئناف تمويل الوكالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الأونروا تدعو لإجراء تحقيق حول الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة

والخميس، دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إلى إجراء تحقيق في الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة، مشددًا على "ضرورة المساءلة".

وتأتي دعوته في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 22 آخرين في مركز توزيع الغذاء التابع للأونروا في رفح، وفقًا لبيان صادر عن الأونروا.

وقال البيان إن موظفًا واحدًا على الأقل من الأونروا كان من بين القتلى.

وقال لازاريني: "إن هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية للأونروا في قطاع غزة يأتي في ظل نفاد الإمدادات الغذائية وانتشار الجوع على نطاق واسع، وتحوله في بعض المناطق إلى مجاعة".