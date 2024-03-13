الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأونروا: الجيش الإسرائيلى حصل على إحداثيات جميع منشآتنا فى غزة

غزة
غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي حصل على إحداثيات جميع منشآتنا في قطاع غزة بما فيها المنشأة التي تم قصفها في رفح اليوم.

وأكدت الأونروا، مقتل أحد موظفيها وجرح 22 آخرين على الأقل في قصف لقوات الاحتلال على مركز لتوزيع المواد الغذائية برفح جنوبي غزة".

وكانت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن واحدا من موظفيها على الأقل قتل في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للمساعدات في مدينة رفح.

وقالت الوكالة في بيان: "قُتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

الأونروا إحداثيات الجيش الإسرائيلي رفح قطاع غزة الاحتلال

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