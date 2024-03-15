الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

متحدث الاحتلال
متحدث الاحتلال

زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس هي من تقف وراء استهداف الفلسطينيين في حادث دوار الكويت، نافيًا إطلاق قوات جيش الاحتلال النار علي قوافل المساعدات الإغاثية.

وقال "أدرعي"، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن جيش الاحتلال سمح بمرور قافلة من 31 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تتضمن المواد الغذائية والتموينات المخصصة للتوزيع على الغزيين في شمال قطاع غزة.

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وأشار متحدث جيش الاحتلال، إلى أنه قبل وصول قافلة المساعدات إلى الممر الإنساني بحوالي الساعة، تم رصد مسلحين فلسطينيين يطلقون النار بالقرب من مدنيين غزيين كانوا ينتظرون القافلة، ومع دخول الشاحنات، واصل المسلحون إطلاق النار في الوقت الذي قام فيه الحشود بنهب حمولة الشاحنات، وأنه تم رصد بعض المدنيين الذين أصيبوا نتيجة دهسهم من قبل الشاحنات، على حد زعمه.

وتابع أدرعي “ومن التحقيق الأولي والمعمق التي أجراه جيش الاحتلال خلال ساعات الليل تبين أنه لم يتم إطلاق النار على قافلة المساعدات في دوار الكويت، واستبعد تحقيق من خلال المنظومات العملياتية وقوات جيش الاحتلال إطلاق نيران الدبابات، أو إطلاق النار جوا، أو إطلاق النار على يد القوات البرية باتجاه الحشود في محيط قافلة المساعدات في دوار الكويت”.

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وأكد "أدرعي" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحقيق في الحادث، مشيرًا إلى أنه “وفي حين يبذل جيش الاحتلال مجهودا إنسانيا مكثفا ويضخ المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، يعمد عناصر حركة حماس إلى استهداف الغزيين الذين يحاولون الحصول على مواد غذائية ومع ذلك تبث الأكاذيب لاتهام إسرائيل بالأمر، ما يحدث ضخة إعلامية كاذبة تمهيدا لحلول أول جمعة من شهر رمضان، وذلك بهدف تأجيج الأوضاع في الساحات الأخرى”.

ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، عن ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي مجزرة المساعدات الجديدة بدوار الكويت جنوب شرقي القطاع إلى 20 شهيدًا وأكثر من 150 مصابًا.

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