الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال منعتنا من القيام بدورنا داخل المسجد الأقصى

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طواقم ومتطوعي الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.

قوات الاحتلال منعت  طواقم الجمعية من إدخال معداتها وتجهيز نقاطها الطبية

وقالت الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال منعت  طواقم الجمعية من إدخال معداتها وتجهيز نقاطها الطبية كما جرت العادة في كل عام خلال شهر رمضان.

txt

عاجل.. إسرائيل تكشف خطتها الأمنية لأول صلاة جمعة فى المسجد الأقصى برمضان

وأضافت الهلال الأحمر الفلسطيني أن وزارة الأوقاف واللجنة الدولية للصليب الأحمر حاولت التدخل للسماح للجمعية بإدخال معداتها اللازمة وإكمال تجهيزاتها لاستقبال المصلين وتقديم خدماتها الإنسانية والإسعافية، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنت ورفض الاحتلال السماح لطواقم الجمعية من أداء عملها الإنساني المعتاد في الشهر الفضيل.

هناك اتفاق دولي على وجود طواقمنا الإسعافية وتقديم خدماته الإنسانية في القدس المحتلة

وتابع أن قوات الاحتلال منعت أيضا طواقم الإسعاف من التواجد على حاجز الزيتونة العسكري شرق القدس المحتلة، وتقديم الخدمات الطبية للمصلين المتوافدين للمدينة المقدسة عبر هذا الحاجز.

واعتبرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذا المنع، سابقة خطيرة ومقدمة لمنع طواقم الإسعاف التابعة للجمعية بالعمل داخل القدس الشرقية التي وفق جميع الاتفاقيات الدولية تعتبر جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن الجمعية هي المسئولة عن تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية ضمن النطاق الجغرافي للقدس المحتلة.

txt

الهباش: قيود الاحتلال لدخول المسجد الأقصى فى رمضان مرفوضة تمامًا

وأكدت الجمعية أن هناك اتفاق دولي على وجود طواقمها الإسعافية وتقديم خدماته الإنسانية في القدس المحتلة.

وشددت على أن منع طواقمها من أداء عملهم الإنساني هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال عدم التعرض للطواقم الطبية ومنعها، بل يجب تسهيل مهمتها واحترام "شارة الهلال الأحمر"، الشارة الدولية المعتمدة والمحمية.

المنع قد طال أيضًا الطواقم الإسعافية كافة التابعة لمؤسسات مقدسية طبية أخرى

وقالت إن منع طواقمها من العمل في باحات المسجد الأقصى، كما جرت العادة في كل عام خلال رمضان، يشكّل خطورة على سلامة الأعداد الكبيرة من المصلين الذين يتواجدون وبخاصة أيام الجمع لأداء الصلاة.

وذكرت الجمعية أن هذا المنع قد طال أيضا الطواقم الإسعافية كافة، التابعة لمؤسسات مقدسية طبية أخرى.

الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى شهر رمضان القدس المحتلة

مواد متعلقة

ارتقاء عشرات الشهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق مختلفة بقطاع غزة

وزارة الإعلام: منع الإعلام الفلسطينى من العمل بالقدس يؤكد العدوان المتواصل على شعبنا

اجتماع طارئ لمجلس الحرب للرد على عرض حركة حماس حول صفقة التبادل

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: حكومة الاحتلال تستخدم التجويع سلاحًا فى حرب الإبادة الجماعية

بجانب السويد وكندا.. وزيرة الخارجية الأسترالية تعلن استئناف بلادها تمويل وكالة الأونروا

"الخارجية الفلسطينية" عن "مجزرة دوار الكويت": لا احتلال يرتدع ولا مجتمع دوليًا يتعظ

حماس: فشل المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ضوء أخضر للمزيد من الجـرائم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجبارى لأحمد داش الحلقة 5

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

سعر الدولار اليوم رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل| مسئولون إسرائيليون: مقترح حماس إيجابى ويسمح بالانتقال لمفاوضات أكثر جدية

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة