"أوقاف القدس": 80 ألفًا أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان فى الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، عن أن 80 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المواطنين من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

قوات الاحتلال تنتشر بشكل كبير بمحيط الحواجز وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول للمسجد

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

كما نشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة من القدس وفي محيط المسجد الأقصى وعند بواباته.

قوات الاحتلال تعرقل وصول الصحفية ديالا جريحان للوصول للمسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت الصحفية ديالا جريحان عند باب الأسباط، في محاولة لعرقلة وصولها للمسجد.

كذلك منعت قوات الاحتلال جميع الطواقم الطبية من كافة المؤسسات الطبية بالقدس من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت على عدد منها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقمها وجميع الطواقم الطبية القادمة لتقديم خدمات للمصلين داخل المسجد الأقصى، ومنعتها من الدخول.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إن قوات الاحتلال حولت جميع الحواجز المحيطة بالقدس إلى ثكنات عسكرية، ونشرت مئات الحواجز الحديدية داخل المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، وعلى عدد من أبوابه لتحقيق هذا الغرض، وطلبت حصول المواطنين على تصاريح مسبقة للصلاة في المسجد الأقصى، ولم تلتزم بما كان متبعا في السابق بشأن أعمار الرجال والنساء الذين تسمح لهم بالدخول إلى القدس والصلاة في المسجد.