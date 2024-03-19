الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تقتحم السيلة وجنين وتعتقل عددًا من الفلسطينيين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين وشنت حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة جنين.

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عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة اليامون.

وأضافت المصادر ذاتها بأن حملة قوات الاحتلال لاعتقال الشباب جاءت وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية وكفر دان وقرية تعنك، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين السيلة الحارثية قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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