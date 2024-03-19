قوات الاحتلال تقتحم السيلة وجنين وتعتقل عددًا من الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين وشنت حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة اليامون.

وأضافت المصادر ذاتها بأن حملة قوات الاحتلال لاعتقال الشباب جاءت وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية وكفر دان وقرية تعنك، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".