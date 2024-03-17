الأونروا: الوصول الآمن للمساعدات لقطاع غزة مسألة حياة أو موت

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، من أن سكان قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة.

وشدد الأونروا على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".

وأكدت الأونروا، في منشور عبر حسابها في منصة إكس، ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة.

وأضافت الوكالة الأممية أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانا.

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 5 شهداء من مدينة حمد في خان يونس، جنوب قطاع غزة بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال، بالتزامن مع استهداف منطقة الزنة والقرارة شرقا.

كما استشهد مواطنا آخرا في قصف مدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارات لطائرات الاحتلال الحربية على حى الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومنطقة قليبو شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من منازل المواطنين في غزة، منها منازل لعائلات جودة في مخيم الشاطئ، والحلو في حي الشيخ رضوان، والنونو وعوض في حي النصر، وأدى ذلك لسقوط عدد من الشهداء والجرحى تم نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد 3 مواطنين على الأقل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31،645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73،676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.