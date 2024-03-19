أغلبيتهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 31819

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان الإسرائيلى

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر الطبية إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فى اليوم الـ165 من الحرب على غزة

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ165 من الحرب المتواصلة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت منزلا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، ومنزلًا قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

واستشهد 14 شخصا جراء غارات جوية استهدفت منازل وشققا سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مخزنا للمساعدات في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى سقوط شهيدين اثنين من العاملين فيها.

واستشهد ستة أشخاص جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة العامودي بمنطقة أبوالأمين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل بحيي تل الهوا والشيخ عجلين غرب المدينة.

وواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي.