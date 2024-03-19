استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فى اليوم الـ165 من الحرب على غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ165 من الحرب المتواصلة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت منزلا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، ومنزلًا قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أحياء الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.



واستشهد 14 شخصا جراء غارات جوية استهدفت منازل وشققا سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مخزنا للمساعدات في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى سقوط شهيدين اثنين من العاملين فيها.

واستشهد ستة أشخاص جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة العامودي بمنطقة أبوالأمين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل بحيي تل الهوا والشيخ عجلين غرب المدينة.

وواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي.



كما واصلت قوات الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى حي الرمال لانتشال الشهداء والمصابين.

وغرقت مئات الخيام وتطايرت أخرى تؤوي آلاف النازحين جراء الأمطار والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وطالب النازحون الجهات الأممية والدولية بضرورة توفير مراكز إيواء لهم في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 31726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 73792.