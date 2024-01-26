الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إعدام طفلين أمام والديهما فى خان يونس

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر وارتكاب جـرائم قتل عمد وإعدامات تعسفية خارجة عن نطاق القضاء ضدهم، بالتزامن مع هجومها الواسع في غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفي إطار مواصلتها ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثّق جريمة إعدام تعسفي وخارجة عن نطاق القانون والقضاء وجريمة قتل عمد مروعة، نفذتها وحدات القناصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت فيها شقيقين، أحدهما طفل، وقتلا أمام أعين والديهما وباقي أفراد أسرتهما في وقت كانوا يستعدون للنزوح القسري عن منزلهم في حي الأمل غرب خان يونس، الذي اجتاحته القوات الإسرائيلية وترتكب فيه العديد من الانتهاكات والجرائم.

فرنسا تندد بالقصف الإسرائيلى على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة

والخميس، نددت فرنسا بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء للأمم المتحدة، الأربعاء، في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة "حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة"، داعية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

وأسفر هذا القصف عن 13 قتيلا، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكدت "الأونروا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحاصرين في مركز صناعة مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بمغادرة المأوى الذي قصفته بدباباتها؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.