إصابة 38 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 38 ضابطًا وجنديًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانٍ له اليوم، أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب ارتفع إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 396 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يعالجون في المستشفيات من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة.

وتزايدت المخاوف اليوم الجمعة بشأن المدنيين المحاصرين بسبب القتال حول مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مع ترقب حكم المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في قضية ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه من الممكن أن تأمر محكمة العدل الدولية في لاهاي، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر، على الرغم من أنها لا تتمتع بصلاحيات كافية لتنفيذ أحكامها

21 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 112 من العدوان على غزة

فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ12 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

قالت وزارة الصحة في القطاع: إن جيش الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 200 شهيد و370 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25900 شهيدًا و64110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.