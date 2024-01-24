الهلال الأحمر الفلسطينى: حصار مستشفى الأمل انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ ظهر اليوم يفرض منع التجول الكامل، وسط استمرار إطلاق النار والقصف العنيف في محيط المستشفى، عدا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

وأضافت الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها، مساء اليوم، أنه ‎في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، يحظر الاحتلال الحركة بشكل كامل بما فيها حركة مركبات الإسعاف.

وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين لجأوا الى المستشفى ومقر الجمعية باعتبارهما ملاذا آمنا لهم.

الأونروا: جميع مدارسنا فى غزة مغلقة.. الحرب حرمت 300 ألف طفل من التعليم

وسبق، وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأربعاء، أن جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة أغلقت بسبب الحرب، مبينة أن 300 ألف طفل حرموا من التعليم لهذا السبب.

وأكدت كل من الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم “اليونسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة.

أكدت المنظمات أن الحرب أدت إلى فقدان 22 ألف مدرس وظائفهم في قطاع التعليم، في حين تضرر 75% من المباني المدرسية في القطاع، داعية إلى وقف الحرب حتى يتمكن الطلاب والمعلمين الفلسطينيين من العودة الآمنة إلى التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أعلنت استشهاد 4 آلاف و327 طالبا وطالبة، وإصابة 7 آلاف و819 آخرين، كما استشهد 231 معلما وإداريا، وأصيب 756 منهم بجروح مختلفة، حتى صباح السبت الماضي.