الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: قصف ملجأ تابع لنا في غزة انتهاك صارخ لقواعد الحرب

قصف
قصف

قالت وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، اليوم الأربعاء، إن قصف ملجأ تابع لها في غزة هو انتهاك صارخ لقواعد الحرب.

وكان قد تعرض مبنى يؤوي النازحين في جنوب غزة للقصف يوم الأربعاء، وسط هجمات عسكرية إسرائيلية مكثفة على خان يونس، وفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 75 آخرين. 

وقال مدير الاونروار فيليب لازريني: "لقد وقعت "خسائر جماعية" و"الناس محاصرون" بدون أمل".

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استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأونروا بخان يونس

 

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يواصل عملياته في خان يونس، والتي قال إنها ستستمر "لعدة أيام".
وأفاد مسؤولو الصحة والمسعفون الفلسطينيون أن الدبابات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية تقصف النازحين الذين يحاولون الفرار من محيط مستشفيي الأمل والناصر في خان يونس.

 وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية "تطوق"  مقر المنظمة ومستشفى الأمل، في حين قالت وزارة الصحة  في غزة إن القوات الإسرائيلية تحاصر أيضاً مجمع ناصر الطبي، مما يؤدي إلى قطع الخدمات الطبية الحيوية. الغذاء، وإمدادات الوقود.

الأونروا غوث الامم المتحدة غزة قصف

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