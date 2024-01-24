الأونروا: جميع مدارسنا في غزة مغلقة.. الحرب حرمت 300 ألف طفل من التعليم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأربعاء، أن جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة أغلقت بسبب الحرب، مبينة أن 300 ألف طفل حرموا من التعليم لهذا السبب.

وأكدت كل من الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم “اليونسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة.

وأكدت المنظمات، أن الحرب أدت إلى فقدان 22 ألف مدرس وظائفهم في قطاع التعليم، في حين تضرر 75% من المباني المدرسية في القطاع، داعية إلى وقف الحرب حتى يتمكن الطلاب والمعلمين الفلسطينيين من العودة الآمنة إلى التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أعلنت استشهاد 4 آلاف و327 طالبا وطالبة، وإصابة 7 آلاف و819 آخرين، كما استشهد 231 معلما وإداريا، وأصيب 756 منهم بجروح مختلفة، حتى صباح السبت الماضي.

الصليب الأحمر: لم تعد توجد أي بقعة داخل غزة لإستيعاب النازحين

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أنه لم تعد توجد أي بقعة داخل قطاع غزة لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين في ظل حالة النزوح المستمرة.

وقال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إننا لم نتوقف عن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين، ويجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.