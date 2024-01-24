الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأونروا بخان يونس

غزة
غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين النازحين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميا يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت راوية حلس مسؤولة الأونروا في المبني التعليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاحتلال قصف المبني ما أسفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 75 آخرين.

وأكدت مسؤولة الأونروا، أنها وجهت مناشدات ونداءات إستغاثة لكل العالم من أجل إنقاذهم.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا في خان يونس، والذي يأوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، إذ أدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

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استشهاد العشرات في قصف استهدف مسجد عمر بن عبدالعزيز في رفح

كما استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجد عمر بن عبد العزير في حي التنور بمدينة رفح، ونقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تحاصر طواقمها، داخل مبنى الجمعية، ومستشفى الأمل، وتفرض حظر التجوال في محيطهما.

وأكدت مصادر طبية أن الاحتلال عزل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، الذي هو بحاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، كونه يؤوي مئات الإصابات والمرضى، وحالات الولادة التي تواجه مضاعفات خطيرة بسبب الحصار.

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الفلسطينيين الأونروا قطاع غزة خان يونس مدينة رفح

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