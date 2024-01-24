الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جماعة الحوثي تصدر بيانا حول استهداف سفن أمريكية في خليج عدن

صواريخ الحوثي
صواريخ الحوثي

قالت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين.

وأضافت جماعة الحوثي في بيان لها قبل قليل، أن الاشتباك أسفر عن إصابةُ سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة.

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وأشارت الحوثي إلي أن عدد من صواريخها البالستية وصلت إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها.

وأوضحت جماعة الحوثي أنها استخدمت في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ الباليستية.

وأكدت الحوثي أن قواتها مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلي موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وحتي وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار علي أهالي غزة.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن والشعب اليمني والأمة العربية وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.

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البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ على سفن فى البحر الأحمر

وسبق، وقال البيت الأبيض، اليوم، إن قوات الحوثي اليمنية أطلقت صواريخ على سفن في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، مضيفًا أن "صاروخًا واحدًا أخطأ" و"أسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين.

قال كيربي: ومن الواضح أن هذا يؤكد أن الحوثيين ما زالوا يعتزمون تنفيذ هذه الهجمات، ما يعني أنه من الواضح أنه سيتعين علينا القيام بما يتعين علينا القيام به لحماية تلك الشحنات.

جماعة الحوثي الشعب الفلسطيني العدوان الأمريكي البريطاني اليمن السفن الحربية الأمريكية خليج عدن

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